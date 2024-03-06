Захарова прокомментировала отставку Нуланд в США

Знаменитый заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд решила уйти. В России уже отреагировали. Ситуацию прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии