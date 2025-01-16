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Ученые выяснили, как потребление кальция связано с заболеваемостью экземой

Ученые выяснили, как потребление кальция связано с заболеваемостью экземой

По данным исследования, опубликованного в Scientific Reports, заболеваемость экземой, по-видимому, была выше среди пациентов, которые имели умеренно высокий уровень потребления кальция, что предполагает корреляцию между определенными уровнями питательных веществ и развитием кожных заболеваний.

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