Германия ведет исследования в сфере ЯО в университетах, что и при Гитлере

Научные исследования в сфере ядерного вооружения, включая те университеты, которые более восьмидесяти лет назад участвовали в разработке ядерного оружия при Гитлере, продолжает вести Германия, 21 июля сообщает РИА Новости.
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