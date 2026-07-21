smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Германия ведет исследования в сфере ЯО в университетах, что и при Гитлере

Германия ведет исследования в сфере ЯО в университетах, что и при Гитлере

Научные исследования в сфере ядерного вооружения, включая те университеты, которые более восьмидесяти лет назад участвовали в разработке ядерного оружия при Гитлере, продолжает вести Германия, 21 июля сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии