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Обстрелы ВСУ повредили нужное для внешнего электроснабжения ЗАЭС оборудование

Обстрелы ВСУ повредили нужное для внешнего электроснабжения ЗАЭС оборудование

Интенсивные обстрелы ВСУ в последнюю декаду сентября повредили оборудование Запорожской теплоэлектростанции, от которого зависит надежное внешнее электроснабжение ЗАЭС.

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