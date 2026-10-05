Кофе без кофеина может иметь неожиданное преимущество перед кофе с кофеином

Кофе без кофеина, возможно, не даёт такого же бодрящего эффекта, но он может оказывать на мозг воздействие, которого нет у кофеина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Это деменция или ...
- Врач назвал причи...
- Диетологи призвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым