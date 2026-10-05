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Медицина 2.0

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Кофе без кофеина может иметь неожиданное преимущество перед кофе с кофеином

Кофе без кофеина может иметь неожиданное преимущество перед кофе с кофеином

Кофе без кофеина, возможно, не даёт такого же бодрящего эффекта, но он может оказывать на мозг воздействие, которого нет у кофеина.

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