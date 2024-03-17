Президент Чехии: Россия «не имеет права» ставить условия для мира на Украине

Natalia Ivanova

Пора напомнить "чехам" и говорить об этом постоянно и на каждом углу - чехи до последнего дня клепали танки для гитлера- наши войска уже вошли, а те всё отправляли танки гитлеру. ПОМНИМ И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ - НАЦИСТЫ!