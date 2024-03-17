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Президент Чехии: Россия «не имеет права» ставить условия для мира на Украине

Президент Чехии: Россия «не имеет права» ставить условия для мира на Украине

Российская Федерация «не имеет права» ставить условия для мира на Украине. С соответствующим утверждением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил глава Чехии Петр Павел.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Пора напомнить &quot;чехам&quot; и говорить об этом постоянно и на каждом углу - чехи до последнего дня клепали танки для гитлера- наши войска уже вошли, а те всё отправляли танки гитлеру. ПОМНИМ И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ - НАЦИСТЫ!
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22 час.
ВД
Вовладар Даров
Россия будет решать, шакалам слова не давали!!!
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16 час.
федор
Шестёрка пиндосовская тебе то кто давал слово убогий?
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