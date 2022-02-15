Спорт Уик-Энд

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«Непонятно, почему в «Зените» отцепили Васютина? Он ни в чем не уступает тому же голкиперу среднего класса Крицюку», - Булавин

«Непонятно, почему в «Зените» отцепили Васютина? Он ни в чем не уступает тому же голкиперу среднего класса Крицюку», - Булавин

На актуальные вопросы «Спорт уик-энда» ответил бывший защитник, с 1967-го по 1977 год проведший 249 официальных матчей за питерскую команду, тренер и главный тренер (1990) «Зенита» Вячеслав Булавин.

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