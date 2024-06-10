БРИКС с большим плюсом

Вчера 171 прочитал В Нижнем Новгороде в понедельник открывается встреча глав МИДов стран—членов БРИКС, которая пройдет в расширенном формате с участием группы дружественных России государств, не входящих в это объединение.
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