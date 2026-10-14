Потеря бандеровцами Купянска-Узлового ставит крест на попытках ВСУ задержать освобождение Славянска и Краматорска Радомир Маркуш На фото: расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» ликвидировал пункт управления БПЛА ВСУ на Харьковском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
Свежие комментарии
- ПК Чеченец, назвавши...
- Как 250 пленников...
- ВС И снова взрыв маш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым