Вкус, запах, а также тяжёлые металлы и личинки гельминтов: что проверяют в икре в Приморье

С начала года подведомственное Россельхознадзору ФГБУ — "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" провело 23 826 исследований 1 302 проб, отобранных от партий икры, в том числе соленой и замороженной икры рыб лососевых пород, замороженной икры трески.
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