SHOT: в Москве задержали подозреваемого в стрельбе в ресторане

Правоохранители задержали мужчину, который, как предполагается, стрелял в ресторане в центре Москвы. Им оказался 33-летний житель Подмосковья, ранее подозреваемый в угоне автомобиля и экономических махинациях.
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