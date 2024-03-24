Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где проконтролировал работу следственной группы, а также заслушал доклады о последних результатах расследования.
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