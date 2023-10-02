Принять решение

Очень давно, когда они с товарищем начинали свой маленький бизнес, он вложил в него все свои деньги. И товарищ был совершенно не против, чтобы их совместное предприятие было записано на его жену, которую он обожал, да и она отвечала ему взаимностью.
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Комментарии
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Галина Баранова
Просто нет слов...Как же мало человеку надо...
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1 д.
ВВ
Виктория Виктория
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23 час.
Элеонора Коган
Кошка Манюня сделала невозможное - соединила вновь семью!!!!
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16 час.
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