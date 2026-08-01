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«Жалко? Мне — ни капли»: Яна Поплавская резко высказалась о приговоре блогеру Лерчек

«Жалко? Мне — ни капли»: Яна Поплавская резко высказалась о приговоре блогеру Лерчек

Актриса Яна Поплавская не стала скрывать своих чувств после того, как суд вынес решение по делу блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек.

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