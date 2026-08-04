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Will Copper Futures Dictate the Future of AI?

Will Copper Futures Dictate the Future of AI?

Will Copper Futures Dictate the Future of AI? Copper Futures COMEX_DL:HG1! the5erstrading Macroeconomic Signals and Market Drivers Copper futures recently surged to fresh records, with the London Metal Exchange benchmark hitting an all-time high of $13,842 per metric ton.

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