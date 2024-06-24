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Дражен Анзулович о подписании Ильи Попова: «Талантливый игрок, понимающий баскетбол»

«Попов работал со мной два года в «Енисее». Это талантливый игрок, понимающий баскетбол. И я уверен, что он покажет все свои лучшие качества: на каждой тренировке, в каждой игре он будет работать с максимальной концентрацией и максимальной силой.

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