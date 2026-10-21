На ежегодной всероссийской тарифной конференции в Сочи вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун сообщил, что в регулируемых тарифах на 2025 год заложено более 25 млрд рублей на развитие инфраструктуры, из которых свыше 14,5 млрд направят на объекты электроэнергетики.
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