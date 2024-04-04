Достигнута новая веха в «зеленой» доставке. Это беспроводная зарядка для робокурьеров

Starship представляет первую в Европе станцию беспроводной зарядки для роботов-курьеровStarship Technologies, компания-провайдер услуг автономной доставки, объявила об открытии первой в Европе станции беспроводной зарядки для своих роботов в сотрудничестве с городским советом Камбурна, Великобритания.