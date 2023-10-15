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Митрополит Тихон: назначение в Крымскую митрополию стало ссылкой на Колыму

Митрополит Тихон: назначение в Крымскую митрополию стало ссылкой на Колыму

Недавно ставший главой Крымской митрополии епископ Тихон (Шевкунов) записал обращение к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря, где сравнил свой отъезд на полуостров с отправкой на Колыму в годы СССР.

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