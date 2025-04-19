Протоиерей объяснил, как правильно отмечать Пасху: традиции и обычаи Ирэн ОрлонскаяВ интервью радио Sputnik протоиерей Русской православной церкви Максим Первозванский рассказал о важнейших традициях, которые следует соблюдать на Пасху.
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