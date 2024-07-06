40 карт, которые откроют перед вами мир с неожиданной стороны

Как бы выглядела Голландия без дамб? Что будет, если закинуть Аризону на Марс? Где живут фламинго? Забудьте о скучных уроках географии в школе — эти необычные карты раскрывают интересные факты и цифры о мире, в котором вы живете.
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