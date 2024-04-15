© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Изображение сгенерировано ИИ Давид Нармания Израильские ВВС до нападения ХАМАС 7 октября часто перед применением боевого оружия сбрасывали на дома палестинцев болванки — чтобы жители могли покинуть здание перед тем, как его уничтожат.
Израилю постучали по крыше
Комментарии
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Nina Roytvarf
На руку? А,если, все-таки Израиль съест Иран? А ведь в этом плане арабы нас поддерживают. (кроме проиранского Катара, конечно).Израиль с арабами по отношению к Ирану, в одной лодке. Вы не в курсе?
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16 час.
Владимир Назанский
Подозреваю, что с точки зрения военных возможностей Иран в состоянии частично восстановить империю Ахеменидов
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10 час.
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