Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израилю постучали по крыше

Израилю постучали по крыше

© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Изображение сгенерировано ИИ Давид Нармания Израильские ВВС до нападения ХАМАС 7 октября часто перед применением боевого оружия сбрасывали на дома палестинцев болванки — чтобы жители могли покинуть здание перед тем, как его уничтожат.

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Комментарии
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Nina Roytvarf
На руку? А,если, все-таки Израиль съест Иран? А ведь в этом плане  арабы нас поддерживают.  (кроме проиранского Катара, конечно).Израиль с арабами по отношению к Ирану, в одной лодке. Вы не в курсе?
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16 час.
Владимир Назанский
Подозреваю, что с точки зрения военных возможностей Иран в состоянии частично восстановить империю Ахеменидов
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10 час.

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