Две дополнительные остановки появятся у электрички в Кемерове для удобства

Две дополнительные остановки появятся на маршруте электрички в Кемерово для удобства жителей.Напомним, с 27 мая в столице Кузбасса начала работать электричка, каждый день ей пользуются порядка 1,5 тысячи кемеровчан.
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