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Дорогу к Витязево с трассы Новороссийск-Керчь перекроют уже завтра: до самого лета

Дорогу к Витязево с трассы Новороссийск-Керчь перекроют уже завтра: до самого лета

Строительство новой развязки проходит в рамках реконструкции участка трассы км 53-72, который был введен в эксплуатацию в декабре 2022 года.

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