В Барнауле в День защитника Отечества возложили цветы к Мемориалу Славы. Фото

В мероприятии участвовал губернатор Томенко, председатель АКЗС Романенко и мэр Барнаула Франк Возложение цветов к Мемориалу Славы 23 февраля / Фото: пресс-служба Барнаульской городской думы В Барнауле в День защитника Отечества возложили цветы к Мемориалу Славы.