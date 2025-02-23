В Барнауле в День защитника Отечества возложили цветы к Мемориалу Славы. Фото

В мероприятии участвовал губернатор Томенко, председатель АКЗС Романенко и мэр Барнаула Франк Возложение цветов к Мемориалу Славы 23 февраля / Фото: пресс-служба Барнаульской городской думы В Барнауле в День защитника Отечества возложили цветы к Мемориалу Славы.
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