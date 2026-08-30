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"Орехову предрекают скорое падение": Алехин о крахе обороны ВСУ на Запорожском фронте

"Орехову предрекают скорое падение": Алехин о крахе обороны ВСУ на Запорожском фронте

Орехов обречен — украинские эксперты сами признают, что у ВСУ нет сил сдерживать наступление ВС РФ в Запорожской области.

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