Слабый спрос уравновесил риски санкций – цены на нефть слабо изменились Татьяна АрестоваПервые часы торгов на азиатских площадках 12 декабря показали слабые изменения цен на нефть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сегодня Россия закрыла небо, возможны пуски баллистических ракет, «Герани» выбивают цели на юге и в Причерноморье, удары по Украине на сегодня, 10 декабря
- Массированный налет «Гераней» и загадочная ракета из Крыма, удары по Украине на сегодня, 8 декабря
- Телеведущая Татьяна Лазарева поделилась мечтой о возвращении на родину
Свежие комментарии