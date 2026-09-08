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Скульптор «Ивана» в Хабаровске объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема

Скульптор «Ивана» в Хабаровске объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема

Скульптор Стритович объяснил, как на памятнике появилась японская хризантемаСоздатель монумента «Победа на Востоке» Денис Стритович объяснил решение изобразить советского солдата, разбивающего японский пограничный столб с символом хризантемы.

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