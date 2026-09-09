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Новости Липецка

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Липчане завоевали 10 медалей на ПР по пулевой стрельбе

Липчане завоевали 10 медалей на ПР по пулевой стрельбе

Липецкие стрелки завоевали 10 медалей, включая 4 золотых, на всероссийских соревнованиях и Первенстве России по пулевой стрельбе в подмосковном Игнатово.

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