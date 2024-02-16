Андрей Мазуровский: «Жаловаться на начальство у нас – сродни подвигу»

Опальная медсестра поликлиники № 3 вынуждена была бросить работу Текст: Андрей Мазуровский Наши читатели, вероятно, помнят резонансный материал о ситуации в Петрозаводской городской поликлинике № 3, точнее, о действиях главного врача этой поликлиники О.