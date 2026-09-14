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Новости Липецка

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В Липецке пожарные спасли автомобиль из горящего гаража в ГК «Колос»

В Липецке пожарные спасли автомобиль из горящего гаража в ГК «Колос»

Пожар повредил отделку гаража и пластиковые детали автомобиля ВАЗ-2101, но машину удалось спасти.Накануне утром, 13 сентября, в Липецке произошёл пожар в гаражном кооперативе «Колос».

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