Государство запустило ситуацию, а теперь жертвы мошенников превращаются в террористов Сергей Аксёнов На фото: задержание сотрудниками ФСБ России гражданина Белоруссии за поджог тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» по заданию украинских спецслужб.
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