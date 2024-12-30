БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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Массовые поджоги с подачи СБУ: Не пора ли завести в РФ «карательную психиатрию»?

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Государство запустило ситуацию, а теперь жертвы мошенников превращаются в террористов Сергей Аксёнов На фото: задержание сотрудниками ФСБ России гражданина Белоруссии за поджог тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» по заданию украинских спецслужб.

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