Государство запустило ситуацию, а теперь жертвы мошенников превращаются в террористов Сергей Аксёнов На фото: задержание сотрудниками ФСБ России гражданина Белоруссии за поджог тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» по заданию украинских спецслужб.