ВСУ прекратили эвакуацию раненных на Левобережье — Сальдо

Губернатор Херсонской области отметил, что "трёхсотых" добивают на Правобережье.Владимир Сальдо сообщил в официальном телеграм-канале о том, что украинские боевики прекратили эвакуацию раненных с левого берега Днепра.
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