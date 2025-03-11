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Царьград

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ВСУ ударили по Подмосковью ночью 11 марта: прилёты в Раменском, Видном, Домодедово

ВСУ ударили по Подмосковью ночью 11 марта: прилёты в Раменском, Видном, Домодедово

Силы ПВО сумели сбить 69 БПЛА врага в небе над Подмосковьем.В Подмосковье сбиты 69 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

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