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«Русских возьмут в плен». Где заказана новая антироссийская «революция»?

«Русских возьмут в плен». Где заказана новая антироссийская «революция»?

Узбекистан кажется эдаким островком стабильности. Прошлый президент управлял республикой 25 лет, нынешний, я полагаю, собирается оставаться у власти не меньше.

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Комментарии
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Александр Потехин
И чем ты кормил республики? Ну сейчас ты их не кормишь,тогда почему всё  стало платным, цены растут,пенсионный возраст подняли? И как же живут республики уже 30 лет   без тебя кормильца?
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15 час.
Natalija Osminina
Готовые ячейки террористов внутри России.
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14 час.
Natalija Osminina
Автор ничего не предлагает. Он ПРЕДУПРЕЖДАЕТ.
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