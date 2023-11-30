Узбекистан кажется эдаким островком стабильности. Прошлый президент управлял республикой 25 лет, нынешний, я полагаю, собирается оставаться у власти не меньше.
«Русских возьмут в плен». Где заказана новая антироссийская «революция»?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Потехин
И чем ты кормил республики? Ну сейчас ты их не кормишь,тогда почему всё стало платным, цены растут,пенсионный возраст подняли? И как же живут республики уже 30 лет без тебя кормильца?
Ответить
15 час.
Natalija Osminina
Готовые ячейки террористов внутри России.
Ответить
14 час.
Natalija Osminina
Автор ничего не предлагает. Он ПРЕДУПРЕЖДАЕТ.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии