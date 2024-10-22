Прокурор просит почти 7 лет колонии водителю петербургского автобуса, рухнувшего в Мойку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября, ФедералПресс. Гособвинитель на судебном процессе в Северной столице запросил наказание в виде 6 лет 10 месяцев колонии общего режима водителю автобуса, чей автобус упал в реку Мойку.
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