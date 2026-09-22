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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шабанов впервые забил за «Миннесоту» – в матче с «Чикаго» на предсезонке. Он сыграл 18:08 – больше всех среди форвардов «Уайлд»

Форвард «Миннесоты» Максим Шабанов забросил шайбу в выставочном матче с « Чикаго » (3:4 ОТ).  25-летний россиянин отличился в третьем периоде с передачи Якова Тренина .

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