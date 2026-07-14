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German Parliament Moves To Criminalize Denying Israel's "Right To Exist"

German Parliament Moves To Criminalize Denying Israel's "Right To Exist"

German Parliament Moves To Criminalize Denying Israel's "Right To Exist" Various European initiatives and policies which criminalize "holocaust denial" have for years dominated headlines and driven immense controversy over freedom of speech and public debate.

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