18 доказательств того, что коты — это растения

Все-таки котики — удивительные создания, явно обладающие магическими способностями. Только этим можно объяснить их умение помещаться в самые неподходящие емкости — будь то коробки, вазы или цветочные горшки.
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