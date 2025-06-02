Кинематографисты выходят на протест: требуют срочного создания Фонда кино

В среду, 5 июня, сообщество кинематографистов проведёт акцию протеста перед зданием правительства, требуя немедленного создания Фонда кинематографии — структуры, которую они считают жизненно необходимой для развития национального кино.
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