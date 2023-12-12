Целью российских истребителей было не только прикрыть Путина: Секретные детали миссии русских лётчиков.

52K прочитали Доброго дня уважаемые читатели. Министерство Обороны РФ приняло решение записать на видео работу двух пар истребителей Су-35С, которые сопровождали борт №1 с российской делегацией в Объединённые Арабские Эмираты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии