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Суд оштрафовал москвичку за незабудку в цветах украинского флага

Суд оштрафовал москвичку за незабудку в цветах украинского флага

Москвичку оштрафовали за вышитый сине-желтый цветок незабудки, прикрепленный к лямке сумки. Симоновский суд столицы признал ее виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России.

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