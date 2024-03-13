Суд оштрафовал москвичку за незабудку в цветах украинского флага

Москвичку оштрафовали за вышитый сине-желтый цветок незабудки, прикрепленный к лямке сумки. Симоновский суд столицы признал ее виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России.
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