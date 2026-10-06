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EEZ протестировала атомарную транзакцию между L1 и L2

EEZ протестировала атомарную транзакцию между L1 и L2

По словам участника проекта, Ethereum Economic Zone (EEZ) провела тестирование атомарной транзакции между основной сетью Ethereum и сетью второго уровня.

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