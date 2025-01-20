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Санду назвала поставки российского газа в ПМР незаконными

Санду назвала поставки российского газа в ПМР незаконными

Президент Молдавии Майя Санду в интервью кишиневскому блогеру Натану Гарштя заявила, что гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными, так как нарушают режим международных санкций.

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