Санду назвала поставки российского газа в ПМР незаконными

Президент Молдавии Майя Санду в интервью кишиневскому блогеру Натану Гарштя заявила, что гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными, так как нарушают режим международных санкций.
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