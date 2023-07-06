Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с местными и иностранными журналистами заявил, что в настоящее время основатель ЧВК "Вагнер" находится за пределами республики, а бойцы частной военной компании располагаются в пределах своих постоянных лагерей в России.
Лукашенко выставил счет Пригожину за размещение ЧВК "Вагнер"
Комментарии
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ЛМ
Людмила Михайловская
Надо закрыть эту тему и не освещать в СМИ.Мы все равно не узнаем правду и скорее забудем.Изменить что- то не можем.
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14 час.
ФФ
Фуат Фаритович Шаяхметов
Доблестные защитники Родины всегда высоко ценяться! Ими не разбрасываются!
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11 час.
Вячеслав
Кроме вранья и домыслы,народ правду узнает спустя какое то время!
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1 час.
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