Лукашенко выставил счет Пригожину за размещение ЧВК "Вагнер"

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с местными и иностранными журналистами заявил, что в настоящее время основатель ЧВК "Вагнер" находится за пределами республики, а бойцы частной военной компании располагаются в пределах своих постоянных лагерей в России.