СССР-Россия

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Не слишком ли много мошенников среди российских «эффективных топ-менеджеров»?

Не слишком ли много мошенников среди российских «эффективных топ-менеджеров»?

Вице-президента «Сбербанка» Марину Ракову (на фото), которую подозревают в мошенничестве, объявили в федеральный розыск.

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Сергей
Как говорится..если звезды зажигают...,значит это кому-то нужно.. Банальное преступление..,смотри куда "ушли" деньги..
Владимир Штейнберг
сволочи и подлецы!!!!
карюкалов вячеслав
Эх ностальгия.
Людмила Нефедова
???!!!

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