Не слишком ли много мошенников среди российских «эффективных топ-менеджеров»?

СССР-РоссияПолитикаНе слишком ли много мошенников среди российских «эффективных топ-менеджеров»?Вице-президента «Сбербанка» Марину Ракову (на фото), которую подозревают в мошенничестве, объявили в федеральный розыск.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейКак говорится..если звезды зажигают...,значит это кому-то нужно.. Банальное преступление..,смотри куда "ушли" деньги..Владимир Штейнбергсволочи и подлецы!!!!карюкалов вячеславЭх ностальгия.ЛНЛюдмила Нефедова???!!!Комментировать
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