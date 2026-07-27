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Сколько платят на больничном, если ты самозанятый

Сколько платят на больничном, если ты самозанятый

Сами по себе статус самозанятого и уплата налога на профессиональный доход не дают права на оплату больничного В августе самозанятые граждане России впервые получат возможность оформлять больничные листы.

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