Сколько платят на больничном, если ты самозанятый

Сами по себе статус самозанятого и уплата налога на профессиональный доход не дают права на оплату больничного В августе самозанятые граждане России впервые получат возможность оформлять больничные листы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии