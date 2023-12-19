Жители российского города-миллионника сообщили о громких звуках взрывов

Жители Краснодара сообщили о громких звуках взрывов, прогремевших над городом-миллионником. По словам очевидцев, они были слышны минимум в пяти районах Краснодара, в том числе в Красноармейском, Губернском, Музыкальном, а также в СНТ «Первенец Кубани».
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