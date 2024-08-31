Российский судья объяснился из-за американского гражданства детей

Юсупов также подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его родных Судья Верховного суда (ВС) Татарстана Ризван Юсупов заявил, что его дети были рождены в Нью-Йорке и поэтому получили гражданство США, о чем было уведомлено российское посольство.
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