«Форвард Энерго» закупает турбину для ТЭЦ-2 за 2,7 млрд рублей

ПАО «Форвард Энерго» объявило конкурс на изготовление, доставку, монтаж и пусконаладку паровой турбины мощностью 60 МВт для челябинской ТЭЦ-2, а также обучение персонала станции.
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