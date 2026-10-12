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Царьград

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«Форвард Энерго» закупает турбину для ТЭЦ-2 за 2,7 млрд рублей

«Форвард Энерго» закупает турбину для ТЭЦ-2 за 2,7 млрд рублей

ПАО «Форвард Энерго» объявило конкурс на изготовление, доставку, монтаж и пусконаладку паровой турбины мощностью 60 МВт для челябинской ТЭЦ-2, а также обучение персонала станции.

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